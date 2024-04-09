Çayırova Belediye kolay teslim oldu

ANKARAGÜCÜ’NE YENİLDİ

Geçen hafta İzmir deplasmanında Bornova Belediye Karşıyaka’ya 89-80 mağlup olan Çayırova Belediyespor, önceki günde Ankaragücü sınavına çıktı. Ankara’da oynanan maçta düşme hattının hemen üzerinde bulunan rakibi karşısında ilk çeyreği 28-10, ilk yarıyı da 50-36 geride tamamlayan Mavi-Beyazlı ekip, karşılaşmaya hiç ortak olamadı. Üçüncü periyotta farkı 10 sayıya indirip, umutlanan Çayırova Belediyespor karşılaşmadan 15 sayı farklı 88-73 yenik ayrıldı. 32.maçında 16.yenilgisini alan Çayırova Belediye, 48 puanla 5.sırada bulunuyor. Çayırova Belediye, bu hafta 15 Nisan’da evinde Konyaspor’u konuk edecek.

Kaynak: Spor servisi