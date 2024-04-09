5 Play-Off bileti için 8 aday var

MAKAS DARALIYOR

Son virajın dönülmeye başladığı Trendyol 1.Lig’de heyecan giderek artıyor. 3.sıradaki Sakaryaspor’dan 10.sıradaki Erzurum BB’ye kadar 8 takımın Play-Off’a kalma şansı var. Play-Off hattında yer alan 5 takım arasında ise 3.olma yarışının son ana kadar sürmesi bekleniyor. Bu takımların birbirleriyle oynayacak olduğu maçlar büyük önem taşıyacak ve sıralamanın şekillenmesinde belirleyici olacak. 3.olan takımın Süper Lig’e yükselmek için final maçı oynayacağı ligde 4.sıradaki takım 7.takımla, 5.sıradaki takım ise 6.sıradaki takımla çeyrek final oynayacak.

KRİTİK VİRAJDAYIZ

Temsilcimiz Kocaelispor haftayı 49 puanla 5.sırada tamamlasa da sezon bitiminde 4.sıradaki Çorum FK ile şimdi olduğu gibi eşit puanda bitirirse ikili averaj ile sıralamada önünde olacak. Pazar günü sahasında oynayacağı maçta Giresunspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor daha sonra düşme hattıyla arasında 3 puan bulunan Ümraniyespor’a konuk olacak. Kocaelispor son üç haftada ise Play-Off hattında yer alan Bandırmaspor, Bodrum FK ve Sakaryaspor ile karşılaşacak. Yeşil siyahlı temsilcimiz Bandırmaspor’u ilk maçta deplasmanda 3-0 yenmiş, Bodrum FK ile sahasında 1-1 berabere kalmış, Sakaryaspor’a ise deplasmanda 3-1 kaybetmişti.

SAKARYA 1 PUAN ÖNDE

Haftayı 3.sırada bitiren ise 50 puanlı Sakaryaspor oldu. Sakaryaspor’un Kocaelispor ve Çorum FK ile arasında 1 puan fark bulunuyor. Pazar günü Play-Off hattının son takımı olan Bandırmaspor’un 5 puan gerisindeki Erzurum ile deplasmanda oynayacak olan Sakaryaspor’u zor bir deplasman bekliyor. Sonrasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Keçiören ile karşılaşacak olan Sakaryaspor ardından küme düşen Giresun’a konuk olacak. Son iki maçında kümede kalma mücadelesi veren Tuzlaspor’u konuk edecek olan Sakaryaspor sezonun maçına Kocaeli Stadı’nda çıkacak. İkili averajda Çorum FK’nın önünde yer alan Sakaryaspor, Bandırmaspor ve Bodrumspor’un gerisinde kaldı.

ÇORUM DA TAKİPTE

Üçüncülük yarışının bir diğer güçlü adayı ise Çorum FK olarak gözüküyor. Haftayı Kocaelispor ile puan puana 3.sıradaki Sakaryaspor’un 1 puan gerisinde bitiren kırmızı siyahlılar gelecek hafta ligden düşen Altay ile sahasında oynayacak. Sonraki hafta sahasında düşme hattındaki Adanaspor ile karşılaşacak olan Çorum FK, Play-Off hattı için iddiası süren Erzurum ile ise deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı siyahlıların son iki maçı ise düşme hattından uzaklaşmak isteyen Şanlıurfaspor ile iç sahada, şuandaki tabloda Play-Off şansı ciddi anlamda devam eden Boluspor ile deplasmanda olacak. İkili averajda Kocaelispor ve Sakaryaspor’un gerisinde yer alan Çorum FK, Bodrum ve Bandırma ile ise aynı ikili averaja sahip durumda bulunuyor.

BODRUM’UN MAÇLARI DA ZOR

3.sıradaki Sakaryaspor’un 2 puan gerisinde haftayı kapatan Bodrumspor’un da üçüncülük yolundaki şansı devam ediyor. Bu hafta deplasmanda küme düşme hattındaki Adanaspor ile deplasmanda oynayacak olan Ege temsilcisi, sonraki iki haftada ise küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Şanlıurfaspor ile sahasında oynayacak olan Bodrum FK sonraki haftada ise yine düşme tehlikesi yaşayan Tuzlaspor’a deplasmanda konuk olacak. Bodrum FK son iki maçında ise temsilcimizi sahasında konuk ederken son maçında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Sakaryaspor ve Bandırmaspor’a ikili averajda üstünlük kuran Bodrum, Çorum FK’nın ise gerisinde kaldı. Kocaelispor ile ikinci maçını henüz oynamayan Bodrum ilk maçta İzmit’ten 1 puanla dönmüştü.

BANDIRMA’NIN DURUMU KRİTİK

3.sıradaki Sakaryaspor’un 5 puan gerisinde yer alan ve Play-Off’un içindeki son takım olan Bandırmaspor’un 8.sıradaki Gençlerbirliği ile arasında 1 puan fark bulunuyor. Gelecek hafta deplasmanda düşme hattından uzaklaşmak isteyen Keçiörengücü’ne konuk olacak olan Bandırmaspor, sonraki hafta Erzurum ile sahasında karşılaşacak. Göztepe deplasmanında puan arayacak olan bordo beyazlılar son iki haftada ise önce küme düşen Giresunspor ile sahasında oynayacak son maçta ise Tuzlaspor’a konuk olacak. İkili averajda Sakaryaspor’a üstünlük Kuran Bandırmaspor, Bodrum FK’nın ise gerisinde kaldı. Çorum ile aynı averajda olan Bandırma, temsilcimiz ile ikinci maçını İzmit’te oynayacak.

3 TAKIMIN DAHA UMUDU VAR

Play-Off hattının dışında yer alan ilk 3 takımın üçüncülük hayalleri yok denecek kadar azalsa da Play-Off hattı için ciddi şansları bulunuyor. 8.sıradaki Gençlerbirliği Play-Off’un 1, 9.sıradaki Boluspor ise 2 puan gerisinde yer alıyor. 10.sıradaki Erzurum BB’nin ise 5 puan farkı var. Boluspor son maçını sahasında Çorum FK ile oynayacak. Erzurum BB sahasında Sakaryaspor ve Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği ise üst sıralardaki takımlardan sadece Göztepe ile bitime 3 hafta kala deplasmanda karşı karşıya gelecek. Puan ve averajların bu kadar yakın olduğu ligde gelecek haftalar nefes kesecek.

TRENDYOL 1.LİG’DE PLAY-OFF YARIŞI

3.SAKARYASPOR A.Ş. 29 14 8 7 43 30 50

4.AHLATCI ÇORUM FK 29 14 7 8 47 30 49

5.KOCAELİSPOR 29 14 7 8 43 34 49

6.BODRUM FK 29 13 9 7 36 19 48

7.TEKSÜT BANDIRMA 29 12 9 8 44 25 45

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8.GENÇLERBİRLİĞİ 29 11 11 7 34 28 44

9.BOLUSPOR 29 12 7 10 27 32 43

10.ERZURUMSPOR FK 29 11 10 8 28 25 40