Kocaelispor U17 Play-Off’u 2 puanla kaçırdı

Lig’de ilk 2 takım adını Play-Off’a yazdırırken, Yeşil-Siyahlı ekibimiz Elit A’ya yükselme maçları oynamayı 2 puanda kaçırdı. Teknik direktör Tiraki zorlu bir lig yarışı olduğunu belirterek, “İlk 3 takımın Play-Off yapacağı, son 4 takımın küme düşeceği 10 takımlı ligde son haftaya kadar müthiş bir heyecan yaşandı. Biz Play-Off’u çok zorladık ama olmadı. Elit A Ligi umutlarını gelecek sezonu bıraktık” dedi.

U17 ELİT B LİGİ 2.GRUP PUAN DURUMU

1.MONDİHOME KAYSERİSPOR 18 11 6 1 25 5 20 39

2.EYÜPSPOR 17 11 5 1 44 12 32 38

3.İSTANBULSPOR A.Ş. 18 10 4 4 29 14 15 34

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4. KOCAELİSPOR 18 9 5 4 24 21 3 32

5.DENİZLİSPOR 17 7 6 4 28 15 13 27

6.BUCASPOR 1928 18 8 2 8 31 26 5 26

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7.ANKARASPOR 18 4 4 10 17 36 -19 16

8.TEKSÜT BANDIRMA SPOR 18 3 2 13 16 38 -22 11

9. YENİ MALATYASPOR 18 1 7 10 11 25 -14 10

10.ADANASPOR A.Ş. 18 1 7 10 13 46 -33 10

Kaynak: Spor servisi