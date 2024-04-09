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Kocaelispor U17 Play-Off’u 2 puanla kaçırdı

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Bu sezon Elit B Ligi’nde mücadele eden Murat Tiraki yönetimindeki Kocaelispor U17 takımı son maçında sahasında Bandırmaspor’u 4-2 yendi ve ligi 32 puanla dördüncü bitirdi.

Kocaelispor U17 Play-Off’u 2 puanla kaçırdı mask
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Lig’de ilk 2 takım adını Play-Off’a yazdırırken, Yeşil-Siyahlı ekibimiz Elit A’ya yükselme maçları oynamayı 2 puanda kaçırdı. Teknik direktör Tiraki zorlu bir lig yarışı olduğunu belirterek, “İlk 3 takımın Play-Off yapacağı, son 4 takımın küme düşeceği 10 takımlı ligde son haftaya kadar müthiş bir heyecan yaşandı. Biz Play-Off’u çok zorladık ama olmadı. Elit A Ligi umutlarını gelecek sezonu bıraktık” dedi.

U17 ELİT B LİGİ 2.GRUP PUAN DURUMU

1.MONDİHOME KAYSERİSPOR   18           11           6             1              25           5             20           39

2.EYÜPSPOR                                  17            11           5             1              44           12           32           38

3.İSTANBULSPOR A.Ş.                  18           10           4             4              29           14           15           34

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4. KOCAELİSPOR                             18           9             5             4              24           21           3             32

5.DENİZLİSPOR                             17            7             6             4              28           15           13           27

6.BUCASPOR 1928                        18            8             2             8              31           26           5             26

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7.ANKARASPOR                            18             4             4             10           17           36           -19         16

8.TEKSÜT BANDIRMA SPOR        18           3             2             13           16           38           -22         11

9. YENİ MALATYASPOR                 18          1             7             10           11           25           -14         10

10.ADANASPOR A.Ş.                    18           1             7             10           13           46           -33         10

Kaynak: Spor servisi

# yeni, kocaelispor

09 Nis 2024 - 20:08 - Spor --- Okunma

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