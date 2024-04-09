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Diliskelesi şaşırttı

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BAL’da ilk yılında kalıcı olmak isteyen Diliskelesispor, ligin ilk yarısını da il sıralamasında Gebzespor’un ardından ikinci bitirmişti.

Hulusi Özdilek
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Diliskelesi şaşırttı mask
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Ligin ikinci yarısında bu avantajını koruyamayan Mavi-Beyazlı ekip, son 3 maçından da 1 puan aldı, kümede kalma şansını azalttı.

SAHASINDA UZUNKÖPRÜ’YE YENİLDİ

Geçen hafta kent derbisinde Gölcükspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olan, rakibiyle arasındaki puan farkı 4’e çıkan Diliskelesispor, pazar günü sahasında Uzunköprüspor’u konuk etti. Mavi-Beyazlı ekip, evinde oynadığı Uzunköprüspor’u mağlup edip, Gölcükspor’un Gebzespor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecekti. Gölcükspor, Gebze’de 2-1 mağlup oldu. Diliskelesispor, Gölcükspor’un yenildiği haftada çok önemli fırsatı tepti, evinde Uzunköprüspor’a 3-0 yenildi, herkesi şaşırttı.

ŞANSININI AZALTTI

 Maçın hemen başında 3.dakikada 1-0 geriye düşen Diliskelesispor, 65’de Gürol Karataş, 87.dakikada da İbrahim Necipoğlu’nun kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı. Temsilcimiz, beraberlik golünü ararken 78 ve 90+9’da kalesinde iki gol daha gördü, karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı. 37 puanda kalan Diliskelesispor’un hemen üzerinde 38 puanlı Kullarspor, 41 puanlı Gölcükspor yer alıyor. Diliskelesispor, bu hafta deplasmanda Sarayspor ile karşılaşacak. 

 

# Gebze, hafta

09 Nis 2024 - 20:29 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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