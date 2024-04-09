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Başsağlığı mesajı

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Kocaelispor Başkanı Recep Durul Çorum deplasmanında geçirdiği rahatsızlık soncu vefat eden tribünlerin sevilen ismi Erkan Çakır için başsağlığı mesajı yayınladı.

Başsağlığı mesajı mask
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Durul, kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi. “Çorumspor maçında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kocaelispor’umuzun tribünün sevilen ve tanınan isimlerinden Erkan Çakır’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma yüce Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum”

# kocaelispor, sosyal

09 Nis 2024 - 20:49 - Spor --- Okunma

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