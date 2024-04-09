Başsağlığı mesajı

Durul, kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi. “Çorumspor maçında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kocaelispor’umuzun tribünün sevilen ve tanınan isimlerinden Erkan Çakır’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma yüce Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum”