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Play-Off’un altıyla puan farkını koruduk

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Trendyol 1.Lig’de 29.hafta sona erdi. Haftayı beraberlikle geçiren Kocaelispor bir basamak aşağıya inerek beşinci sırada yer aldı. Temsilcimizin Play-Off hattının altıyla arasındaki 5 puanlık fark değişmedi.

Play-Off’un altıyla puan farkını koruduk mask
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Trendyol 1.Lig’de 29. hafta önceki günkü iki maçla geride kaldı. Tuzlaspor deplasmanda Giresun’u 3-1 yenip averajla düşme hattının üzerine çıkarken, Göztepe de evinde Erzurum FK’ya aynı skorla üstünlük sağlayıp Süper Lig’e bir adım daha yaklaştı. Geçtiğimiz hafta dördüncü basamakta yer alan Kocaelispor beşinci sıraya indi.

LİDERLE FARK 18 PUANA YÜKSELDİ

Temsilcimizin liderle arasındaki 16 puanlık fark 18’e ikinciyle 8 puanlık fark ise 10’a çıkarken Play-Off’un altıyla arasındaki 5 puanlık fark değişmedi. Yeşil-Siyahlı ekibimiz ilk 7 içinde kalesinde en çok gol gören ekip unvanını sürdürürken, en az gol atan sıralamasında Bodrum FK’nın ardından ikinci durumda bulunuyor.

Fotoğraf: Hulusi Özdilek

TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU

1.EYÜPSPOR                    29           22           1             6             68           25           67

2.GÖZTEPE A.Ş.               29           18           5             6             50           18           59

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3.SAKARYASPOR A.Ş.     29           14           8             7             43           30           50

4.AHLATCI ÇORUM FK    29           14           7             8             47           30           49

5.KOCAELİSPOR                29           14           7             8             43           34           49

6.BODRUM FK                 29           13           9             7             36           19           48

7.TEKSÜT BANDIRMA    29           12           9             8             44           25           45

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8.GENÇLERBİRLİĞİ          29           11           11           7             34           28           44

9.BOLUSPOR                   29           12           7             10           27           32           43

10.ERZURUMSPOR FK    29           11           10           8             28           25           40

11.ÜMRANİYESPOR        29           9             7             13           33           41           34

12. ŞANLIURFASPOR      29           8             9             12           26           30           33

13. KEÇİÖRENGÜCÜ       29           8             9             12           25           35           33

14.MANİSA FUTBOL KU 29           7             11           11           34           35           32

15.TUZLASPOR A.Ş.         29           8             7             14           30           44           31

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16.ADANASPOR A.Ş.      29           9             4             16           23           41           31

17.ALTAY                           29           5             3             21           13           65           15

18.BITEXEN GİRESUNSPOR29     2             4             23           13           60           7

Kaynak: Spor servisi

# kocaelispor, hafta, göztepe, Çorum FK

09 Nis 2024 - 21:16 - Spor --- Okunma

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