Play-Off’un altıyla puan farkını koruduk

BİR BASAMAK AŞAĞIYA İNDİK

Trendyol 1.Lig’de 29. hafta önceki günkü iki maçla geride kaldı. Tuzlaspor deplasmanda Giresun’u 3-1 yenip averajla düşme hattının üzerine çıkarken, Göztepe de evinde Erzurum FK’ya aynı skorla üstünlük sağlayıp Süper Lig’e bir adım daha yaklaştı. Geçtiğimiz hafta dördüncü basamakta yer alan Kocaelispor beşinci sıraya indi.

LİDERLE FARK 18 PUANA YÜKSELDİ

Temsilcimizin liderle arasındaki 16 puanlık fark 18’e ikinciyle 8 puanlık fark ise 10’a çıkarken Play-Off’un altıyla arasındaki 5 puanlık fark değişmedi. Yeşil-Siyahlı ekibimiz ilk 7 içinde kalesinde en çok gol gören ekip unvanını sürdürürken, en az gol atan sıralamasında Bodrum FK’nın ardından ikinci durumda bulunuyor.

Fotoğraf: Hulusi Özdilek

TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU

1.EYÜPSPOR 29 22 1 6 68 25 67

2.GÖZTEPE A.Ş. 29 18 5 6 50 18 59

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3.SAKARYASPOR A.Ş. 29 14 8 7 43 30 50

4.AHLATCI ÇORUM FK 29 14 7 8 47 30 49

5.KOCAELİSPOR 29 14 7 8 43 34 49

6.BODRUM FK 29 13 9 7 36 19 48

7.TEKSÜT BANDIRMA 29 12 9 8 44 25 45

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8.GENÇLERBİRLİĞİ 29 11 11 7 34 28 44

9.BOLUSPOR 29 12 7 10 27 32 43

10.ERZURUMSPOR FK 29 11 10 8 28 25 40

11.ÜMRANİYESPOR 29 9 7 13 33 41 34

12. ŞANLIURFASPOR 29 8 9 12 26 30 33

13. KEÇİÖRENGÜCÜ 29 8 9 12 25 35 33

14.MANİSA FUTBOL KU 29 7 11 11 34 35 32

15.TUZLASPOR A.Ş. 29 8 7 14 30 44 31

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16.ADANASPOR A.Ş. 29 9 4 16 23 41 31

17.ALTAY 29 5 3 21 13 65 15

18.BITEXEN GİRESUNSPOR29 2 4 23 13 60 7

Kaynak: Spor servisi