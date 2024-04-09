Yenidoğan Mahallesi Altun Sokak’ta bulunan Vadi İzmit evlerinin önündeki çöp konteynerlerinin dolduktan sonra belediyenin almadığını söyleyen vatandaşlar, “Burada çöpler günlerce alınmıyor ve çöp konteynerleri dolup etrafa taşıyor. Sokak hayvanları da etrafa taşan çöpleri parçalıyor. Sokağımız çöp kokusundan geçilmiyor. Belediyenin bu konuda artık çalışma yapmasını istiyoruz. Seçim süreci bitti ve artık hizmet yapılmasını istiyoruz” dedi.
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Vadi İzmit’in önü çöp dolu
İzmit’te en büyük sorun olan çöp sorunu ile ilgili her gün farklı mahallelerden vatandaşlar gazetemize şikayette bulunuyor.