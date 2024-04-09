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Vadi İzmit’in önü çöp dolu

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İzmit’te en büyük sorun olan çöp sorunu ile ilgili her gün farklı mahallelerden vatandaşlar gazetemize şikayette bulunuyor.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Vadi İzmit’in önü çöp dolu mask
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Yenidoğan Mahallesi Altun Sokak’ta bulunan Vadi İzmit evlerinin önündeki çöp konteynerlerinin dolduktan sonra belediyenin almadığını söyleyen vatandaşlar, “Burada çöpler günlerce alınmıyor ve çöp konteynerleri dolup etrafa taşıyor. Sokak hayvanları da etrafa taşan çöpleri parçalıyor. Sokağımız çöp kokusundan geçilmiyor. Belediyenin bu konuda artık çalışma yapmasını istiyoruz. Seçim süreci bitti ve artık hizmet yapılmasını istiyoruz” dedi.

# İzmit, hizmet, çalışma, seçim

09 Nis 2024 - 21:51 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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