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Kule Deresi tartışması bitmiyor

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Kartepe Kule Deresi’nin mahalle kısmından gelen atıklar dışında sanayi atıkları ile kirletildiği iddialarına Kocaeli Valiliği yanıt verdi.

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Kule Deresi tartışması bitmiyor
Kule Deresi tartışması bitmiyor
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Ancak vatandaş verilen yanıta karşı bu kez dereden aldıkları su ile cevap verdi. Vatandaşlar, deredeki suyun neden siyah renge yakın olduğunu ve berrak olmadığını sordu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il Müdürlüğünün derede alınan numuneler sonucunda bir sanayi atığına rastlamadıklarını ve İSU’nun mahalle bölgesinden gelen evsel atıkları temizlediğini belirtti. Valilik, şikayetlerde olduğu gibi derede bir sanayi atığına rastlamadıklarını, evsel atıklardan kaynaklandığını ifade etti. Valiliğin açıklaması üzerine bölgede oturan vatandaşlar dereden aldıkları örnek su ile durumun İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün dediği gibi olmadığını ve derede suyun renginin siyaha yakın olduğunu iddia etti. Vatandaşlar, “Eğer bu derede bir kimyasal atık yoksa neden suyun rengi neredeyse siyaha yakın. Bu kadar pis su nasıl dereden akar” diye sordu.

Kule Deresi tartışması bitmiyor
Kule Deresi tartışması bitmiyor

# ifade

09 Nis 2024 - 22:16 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

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