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09 Nis 2024 - 22:51- Gündem G:

Bir askerimiz şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan’ın kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bir askerimiz şehit oldu mask
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 9 Nisan tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

# sevk

09 Nis 2024 - 22:51 - Gündem --- Okunma

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