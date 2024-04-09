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Türkiye İhracatçılar Meclisi: Her türlü yaptırım kararında devletimizin yanındayız

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye'nin milli menfaatleri gerektirdiğinde ve insani dramların sona erdirilmesine yönelik alınacak her türlü yaptırım kararında devletin yanında olduklarını bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi: Her türlü yaptırım kararında devletimizin yanındayız mask
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TİM'den yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından bugün açıklanan İsrail'e ihracat kısıtlaması kararına ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu:

" Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak her zaman serbest ticaretten yanayız. Ancak ülkemizin milli menfaatleri gerektirdiğinde ve insani dramların sona erdirilmesine yönelik alınacak her türlü yaptırım kararında devletimizin yanındayız. İsrail'i bir an önce ateşkese ve insani yardım sürecinin sağlanması için ilgili kararları almaya davet ediyoruz. Ramazan Bayramı ile Filistin halkına yönelik katliamların son bulmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA

# HER, Ramazan, Türkiye

09 Nis 2024 - 23:13 - Ekonomi --- Okunma

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