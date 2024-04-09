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Sakın araç park etmeyin artık ceza kesiyorlar

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Kartepe Köseköy tüneli üzerindeki dönel kavşakta yapılan otoparklarla ilgili vatandaşların şikayeti üzerine Perde Arkası köşesinde yayınlanan “Vatandaş şikayet etmekten biz yazmaktan bıktık” yazısı üzerine bazı vatandaşlar, park eden araçlara yüklü cezalar kesildiğini belirtti.

Süriye Çatak Tek
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Sakın araç park etmeyin artık ceza kesiyorlar mask
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Vatandaşların park eden araçların, sürücülerin görüşünü kısıtladığını, karşıdan karşıya geçişi zorlaştırdığını belirterek emniyet ve belediye zabıtalarının önlem almasını istemişti. Araçlarını dönel kavşağa park eden ve ceza alan bazı vatandaşlar gazetemize ulaşarak, “ Kartepe’ye yeni gelen trafik şube amiri, bu bölgeye yapılan araç parklarına göz açtırmıyor. Sadece dönel kavşak değil Atakan Caddesi’nde de aynı cezaları kesiliyor. Sürekli bir ekip görevlendirilmiş ve yaya yoluna, bankaların önüne park edenlere anında ceza kesiliyor. Bu bölgeye araç park edenlerden biri olarak iki kez ceza yedim. Bir komşum toplam 8 bin lira ceza yedi. Tüm Kartepelileri bu bölgeye araçlarını park etmemesi için uyarıyorum” dedi.

# yeni, Kartepe, araç

09 Nis 2024 - 23:19 - Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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