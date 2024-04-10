Mutlu bayramlar!

13 NİSAN’DA BULUŞMAK ÜZERE

Tüm dini bayramlarda olduğu gibi gazeteniz Özgür Kocaeli, diğer yerel gazetelerle birlikte Ramazan Bayramı’nın 2 ve 3’üncü günleri yayınlanmayacak. Basılı gazetemiz 13 Nisan Cumartesi günü tekrar elinizde olacak.

İNTERNET HEP SİZİNLE

Ramazan Bayramı boyunca Özgür Kocaeli’nin internet hizmeti hız kesmeden devam edecek. Okurlarımız tüm ihbarlar için 0537 381 41 41 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan bize ulaşabilecek. Tüm okurlarımızın Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyoruz. Mutlu, keyifli bayramlar.

Kaynak: Haber Merkezi