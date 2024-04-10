Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Mutlu bayramlar!

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30 gün süren Ramazan ayı geride kaldı. İbadet ve nefisle imtihanla geçen mübarek ayın ardından bugün bayrama kavuşmanın sevincini yaşıyoruz.

Mutlu bayramlar! mask
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13 NİSAN’DA BULUŞMAK ÜZERE

Tüm dini bayramlarda olduğu gibi gazeteniz Özgür Kocaeli, diğer yerel gazetelerle birlikte Ramazan Bayramı’nın 2 ve 3’üncü günleri yayınlanmayacak. Basılı gazetemiz 13 Nisan Cumartesi günü tekrar elinizde olacak.

İNTERNET HEP SİZİNLE

Ramazan Bayramı boyunca Özgür Kocaeli’nin internet hizmeti hız kesmeden devam edecek. Okurlarımız tüm ihbarlar için 0537 381 41 41 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan bize ulaşabilecek. Tüm okurlarımızın Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyoruz. Mutlu, keyifli bayramlar.

Kaynak: Haber Merkezi

# Ramazan, Ramazan Bayramı, Kocaeli

10 Nis 2024 - 00:15 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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