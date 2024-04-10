Köy konağı Kazandere’ye çok yakışacak

Kentin her köşesinde şehri güzelleştirmek için çalışmalar yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlardaki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Başiskele ilçesinde köy konağı yapılıyor.

TÜM İHTİYAÇLARA CEVAP VERECEK

Başiskele Kazandere Köy Konağı projesi 160 metrekare alanda 2 katlı olarak inşa edildi. Köy Konağının çevre istinat duvarı, çatı ve bina betonarme imalatları tamamlandı. Kat duvar imalatına devam edilen köy konağı içerisinde çok amaçlı salon, köy odası, mescit, muhtarlık ve idari ofis yer alıyor.

Kaynak: BÜLTEN