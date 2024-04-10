Başkan Kocaman'dan Ramazan Bayramı mesajı

Sevgi ve paylaşma duygularının yoğunlaştığı rahmet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif’in sonuna geldiğimiz şu günlerde; birlik ve beraberlik içinde, sevgi ve muhabbetle kucaklaşacağımız bir bayrama daha kavuşacak olmanın sevinci içindeyiz.

Birlikte olmanın, aynı duygu ve düşünceleri paylaşmanın mutluluğu olan bayramlar neşedir, sevinçtir. Bayram dostları ziyarettir, gönüllerin kavuşmasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Kartepeli hemşehrilerim olmak üzere milletimizin ve tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Tüm hemşerilerimize sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve bereket dolu bir bayram diliyorum.

BAYRAMLAŞMAYA DAVET

10 Nisan 2024 Çarşamba Günü (Bayramın birinci günü) saat 10.00’da Kartepe Kent Meydanımızda gerçekleştireceğimiz Kent Bayramlaşmamıza tüm hemşehrilerimizin katılımından onur duyarım.

Kaynak: BÜLTEN