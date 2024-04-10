Büyükşehir Evde Bakımdan bayram temizliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yaşlı ve engelli bireylerin hizmetine aralıksız devam ediyor. Yaşlılık, engellilik veya hastalık sebebiyle ihtiyaç sahibi olan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan bireylere Evde Bakım çatısı altında ev temizliği ve öz bakım hizmeti sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında da evde bakım hizmetleriyle vatandaşın yanında oldu. Bu kapsamda 600’e yakın eve bayram öncesinde temizlik çalışması hizmeti verildi.

KÖŞE BUCAK TEMİZLENİYOR

Ramazan Bayramı öncesi çalışmalarını hızlandıran Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın evde bakım hizmetleri, il genelinde yaklaşık 600 haneye detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında yerler süpürüldü, silindi, pencere, masa, kapı ve çerçevelerin tozu alındı. Ayrıca mutfak, tuvalet ve banyolarda da temizlik çalışması yapıldı. Ramazan Bayramı’nda gelecek misafirlerini karşılamanın huzurunu yaşayacak olan büyüklerimiz hizmetten oldukça memnun kaldı.

HİZMETTEN ÇOK MEMNUNUM

Ramazan Bayramı öncesi Gölcük’te ikamet eden 70 yaşında Kemal Gümüş’ün evinde de temizlik çalışması yapıldı. Eşinin rahatsızlığından sonra zor ve sıkıntılı bir süreç geçiren Kemal Gümüş, “Eşim 2 yıldır rahatsız, evde yatıyor Büyükşehir’den hasta nakil hizmeti, öz bakım ve ev temizliği hizmetini alıyorum. Büyükşehir’in bu hizmetinden çok memnunum, Allah razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

EVDE BAKIM HİZMETİ

Yaşadığı ortamın temizliğini yapabilecek durumda olmayan, sosyal destek sistemi zayıf veya ücret karşılığında bu hizmeti alabilecek gücü bulunmayan vatandaşlarımız için hayata geçirilen hizmetten yararlanabilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi ile irtibata geçmek yeterli. Başvuru yapan bireylerin evine sosyal incelemeye gidiliyor. İnceleme sonucu onay verilen tüm birey ve ailelere temizlik ekipleri tarafından periyodik olarak hizmet veriliyor.

Kaynak: BÜLTEN