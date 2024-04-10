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Büyükşehir, Yavuz Selim Camii’nin dış cephesini yeniledi

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Büyükşehir Belediyesince zamanla yıpranan İzmit Yenişehir Mahallesi Yavuz Selim Camii’nin dış cephesi boyanarak, güzel bir görünüme kavuşturuldu

Büyükşehir, Yavuz Selim Camii’nin dış cephesini yeniledi mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanı ibadethanelerin eksiklerini ve malzeme ihtiyaçlarını imkanlar çerçevesinde gidererek, güzel bir görünüme kavuşturuyor. Bu kapsamda İzmit Yenişehir Mahallesi Yavuz Selim Camii’nin dış cephesinin onarımı ve boyası ile çevre temizliği ve düzenlemesi yapıldı. Kırsal mahalleler başta olmak üzere ibadethanelerin bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yeni yapılan camilere malzeme desteğinde bulunuyor ve ihtiyaçlarını imkanlar çerçevesinde karşılıyor.

CAMİ PIRIL PIRIL OLDU

Yenişehir Mahalle Muhtarlığı ve Yavuz Selim Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, camide keşif çalışması yaptı. A Takımı ekiplerince, hava koşulları nedeniyle zamanla yıpranan caminin dış cephesinin onarımı ve boyama işi tamamlandı. Boya ve işçiliği Büyükşehir tarafından karşılanan caminin ayrıca çevre düzenlemesi ve temizliği de yapılarak, güzel bir görünüme kavuşturuldu. Dernek yöneticileri ve cami cemaati, desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kaynak: BÜLTEN

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10 Nis 2024 - 10:08 - Gündem --- Okunma

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