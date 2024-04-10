Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Türk Polis Teşkilatı’nın 179. Kuruluş yıl dönümünü törenle kutladı. İzmit Kent Meydanı’nda düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve emniyet personelleri katıldı. Törende İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Polis Emeklileri Derneği başkanı Adem Elbaş Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Törende İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman törene katılan emniyet mensuplarının polis gününü ve ramazan bayramını kutladı.
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