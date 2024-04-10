10 Nis 2024 - 10:38- Gündem

Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında

Halkın huzurunu temin etmek, can ve mal güvenliğini sağlamak için 24 saat büyük bir özveriyle görev yapan Türk Polis Teşkilatı, kuruluşunun 179. yılını kutluyor.