Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
10 Nis 2024 - 10:38- Gündem G:

Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında

ABONE OL Google News Sayfamız

Halkın huzurunu temin etmek, can ve mal güvenliğini sağlamak için 24 saat büyük bir özveriyle görev yapan Türk Polis Teşkilatı, kuruluşunun 179. yılını kutluyor.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında mask
Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında
Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Türk Polis Teşkilatı’nın 179. Kuruluş yıl dönümünü törenle kutladı. İzmit Kent Meydanı’nda düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve emniyet personelleri katıldı. Törende İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Polis Emeklileri Derneği başkanı Adem Elbaş Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Törende İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman törene katılan emniyet mensuplarının polis gününü ve ramazan bayramını kutladı.

Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında
Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında
Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında
Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında
Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında
Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında
Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında

# polis, Kocaeli, Ramazan, İzmit

10 Nis 2024 - 10:38 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.272.860 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL