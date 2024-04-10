Saadet Partili yöneticinin evine maganda kurşunu isabet etti

Saadet Partisi Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gökmen bayram namazı sonrası evinin kapısına maganda kurşunu isabet ettiğini duyurdu. Gökmen sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Verilmiş sadakamız varmış! Sabah bayram namazı sonrası evimizin giriş kapısına gerçek mermi isabet etti. Allah göstermesin Tam eve girerken bizden birine isabet etse ne olurdu düşünemiyorum? "Olay inceleme araştırıyor" İnşallah sorumluları bulunur gereği yapılır."