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10 Nis 2024 - 10:50- Gündem G:

Saadet Partili yöneticinin evine maganda kurşunu isabet etti

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Saadet Partisi Kocaeli İl Yöneticisi Ahmet Gökmen'in evinin kapısına maganda kurşunu isabet etti

Saadet Partili yöneticinin evine maganda kurşunu isabet etti mask
Saadet Partili yöneticinin evine maganda kurşunu isabet etti
Saadet Partili yöneticinin evine maganda kurşunu isabet etti
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Saadet Partisi  Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gökmen bayram namazı sonrası evinin kapısına maganda kurşunu isabet ettiğini duyurdu. Gökmen sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Verilmiş sadakamız varmış! Sabah bayram namazı sonrası evimizin giriş kapısına gerçek mermi isabet etti. Allah göstermesin Tam eve girerken bizden birine isabet etse ne olurdu düşünemiyorum? "Olay inceleme araştırıyor" İnşallah sorumluları bulunur gereği yapılır."

Saadet Partili yöneticinin evine maganda kurşunu isabet etti

# sosyal, Kocaeli

10 Nis 2024 - 10:50 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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