Bayramın son günü kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara 24 saatlik kısıtlama getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son günü olan pazar saat 00.05 ile pazartesi saat 00.05 arasında kamyon, tanker ve çekicilerin trafikten bir gün boyunca kısıtlanmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

GAZZE HALKINI UNUTMADI

Bakan Yerlikaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Konya'daki tarihi Kapu Camii'nde bayram namazı kıldı, ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Yerlikaya, bayram namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Müslüman aleminin bayramını tebrik ederek, başta zulme uğrayan ve İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazzelilerin bir an önce huzura kavuşmasını diledi. Ramazan ayının ardından başlayan 9 günlük bayram tatiliyle ilgili vatandaşlara hatırlatmalarda bulunan Yerlikaya, "Dokuz günlük bayram süresi içerisinde İçişleri Bakanlığı olarak, yollarda sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına kavuşmak için seyahat eden, yollara düşen kardeşlerimiz nasıl huzurla bayrama kavuştularsa, tekraren bayramın sonunda sağlıkla huzurla kazasız belasız memleketlerine, çalıştıkları yerlere geri dönmelerini istiyoruz." diye konuştu.

KAMYON, TANKER VE ÇEKİCİLERE KISITLAMA

Bunun için vatandaşlardan trafik kurallarına uyup aşırı hızdan kaçınmalarını istediklerini vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti: "Hem Ulaştırma hem Ticaret Bakanlığımızla da istişare ederek, pazar günü son 24 saat, 00.05 ile pazartesi günü 00.05 arasında, kamyon, tanker ve çekicilerin trafikten bir gün boyunca kısıtlanmasını kararlaştırdık. Bunu da ekranları başında olan bütün vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum. Konya'dan bütün ülkemize, bütün gönül coğrafyamıza sevgiler, saygılar, muhabbetler diliyoruz. Tekrar Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun."