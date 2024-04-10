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10 Nis 2024 - 11:37- Gündem G:

Kartepeliler kent meydanında bayramlaştı

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Kartepe’de geleneksel ilçe bayramlaşması Ramazan Bayramının ilk gününde kent meydanında gerçekleşirken, Gazze halkının uğradığı zulümde unutulmadı.

Kartepeliler kent meydanında bayramlaştı mask
Kartepeliler kent meydanında bayramlaştı
Kartepeliler kent meydanında bayramlaştı
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Kartepe'de düzenlenen Geleneksel Kent Bayramlaşması geniş katılımla gerçekleştirildi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ilçe bayramlaşmasına Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kent Bayramlaşmasında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Çok güzel coğrafyada ve ilçede yaşıyoruz. Ramazan ayında oruçlarımızı tuttuk. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İlçemizin bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah her zaman bir arada oluruz. Hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

Kartepeliler kent meydanında bayramlaştı

Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk ise “Maalesef mazlumlar, zalimlerin zulmü altında ezilmektedirler. Buruk sevinç yaşıyoruz. Tüm dünyada dindaşlarımızın, soydaşlarımızın da bayramını kutluyorum. Edilen tüm dualarımızın hürmetine zulümlerin kalkmasını, zalimlerin de kahredilmesini diliyorum. Allah mutluluğumuzu daim eylesin. Bayramlar birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesidir. İnşallah her zaman bir arada olduk, olmaya devam edeceğiz. Bayramımız mübarek olsun” açıklamasında bulundu.

Kartepeliler kent meydanında bayramlaştı

Kaynak: BÜLTEN

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10 Nis 2024 - 11:37 - Gündem --- Okunma

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