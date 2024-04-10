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"Hudut kartalları" Ramazan Bayramı'nda da vatan nöbetinde

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Yerli cihaz ve silahlarla sınır güvenliğini 7 gün 24 saat esasına göre sağlayan "hudut kartalları", Türkiye-İran sınırında zorlu iklim koşullarına rağmen görevlerini başarıyla sürdürüyor.

"Hudut kartalları" Ramazan Bayramı'nda da vatan nöbetinde mask
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Türkiye-İran sınırında görevli "hudut kartalları", Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta nöbet arkadaşlarıyla geçiriyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde görev yapan Mehmetçik, Ramazan Bayramı'nda da görevinin başında. Bayram sabahında içtima alanında bir araya gelen askerler, ailelerinden uzakta komutanlarıyla bayramlaştı.

Yerli teknolojik cihaz ve silahlarla sınır güvenliğini 7 gün 24 saat esasına göre sağlayan "hudut kartalları", zorlu iklim koşullarına rağmen görevlerini başarıyla sürdürüyor.

Mehmetçik, yerli imkanlarla üretilen termal kameraların yanı sıra çevre gözetleme radarlarıyla gece gündüz, her türlü iklim ve hava şartında sınır güvenliğini sağlıyor.

Türkiye-İran sınır hattı boyunca uzanan 3 metre yüksekliğinde, 30 santimetre kalınlığındaki bloklardan oluşan modüler duvarın ardında devriye gezen Mehmetçik, terör ve kaçakçılık faaliyetleri ile yasa dışı geçişlerin önlenmesinde önemli görev üstleniyor.

Kaynak: AA

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10 Nis 2024 - 11:38 - Türkiye --- Okunma

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