10 Nis 2024 - 11:38 - Türkiye

"Hudut kartalları" Ramazan Bayramı'nda da vatan nöbetinde

Yerli cihaz ve silahlarla sınır güvenliğini 7 gün 24 saat esasına göre sağlayan "hudut kartalları", Türkiye-İran sınırında zorlu iklim koşullarına rağmen görevlerini başarıyla sürdürüyor.