Brent petrolün varil fiyatı 89,70 dolar

Dün 91,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 89,70 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,48 dolardan alıcı buldu.

İsrail-Hamas arasındaki müzakerelerin Gazze'de ateşkese yol açacağı ve Orta Doğu'daki gerilimi hafifleteceği yönündeki belirsizlik petrol fiyatlarını artırırken, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de stoklarda beklenenin üzerinde artış olduğunu gösteren veriler fiyat artışını baskılıyor.

Jeopolitik gerilimin yol açtığı arz endişelerinin etkisiyle son 5 ayın en yüksek seviyelerini gören petrol fiyatları, Orta Doğu ve Rus petrolüne ilişkin endişelerle destek bulmaya devam ediyor.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ülkede ham petrol stokları geçen hafta 3,03 milyon varil artış gösterdi. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 400 bin varil artacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda artışa işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının düşüş eğiliminde olması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 90,58 ile 92,24 dolar aralığının direnç, 88,92 ile 87,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA