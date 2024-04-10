Büyükakın, AK Parti Karamürsel ilçe teşkilatı ile bayramlaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti Karamürsel İlçe Teşkilatı ile bayramlaştı. Bayramlaşma programında AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, geçmiş dönem Karamürsel Belediye Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Danışmanı İsmail Yıldırım, partinin Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya katılım sağladı.

“BİZ İSTİKAMETİMİZE BAKIYORUZ”

Büyükakın bayramlaşma sonrası, "Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda ki milletler bayram yapamıyor. Bunun üzüntüsü içerisindeyiz” dedi. “Bizim büyük ideallerimiz var” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Biz istikametimize bakıyoruz. Milletimizin rızasını gaye edinmiş ve milletimizin kurduğu bir partiyiz.” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi