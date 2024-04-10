İbrahim Efe'nin acı kaybı

İzmit'in tanınan isimlerinden 28. dönem Ak Parti Milletvekili adayı, ve İzmit Belediyesi Meclis üyesi İbrahim Efe ile birlikte 2 çocuk babası Bilal Efe(84), vefat etti. Efe'nin vefatı ailesini ve sevenlerini derinden üzdü. Tavşantepe'nin sevilen sakinlerinden emekli, İzmit Belediyesinden emekli olan Bilal Efe bugün, Tavşantepe Göl Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kandıra Beyce Köy Mezarlığında toprağa verilecek. Bizim Yaka Gazetesi olarak merhum Bilal Efe'ye yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi