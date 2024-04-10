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Bayram tatilinde 4 günün bilançosu: 26 ölü, 3 bin 870 yaralı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde toplam 2 bin 453 trafik kazası meydana geldiğini belirterek, bu kazalarda 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 870 kişinin de yaralandığını söyledi.

Bayram tatilinde 4 günün bilançosu: 26 ölü, 3 bin 870 yaralı mask
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde yapılan trafik denetimleri hakkında açıklama yaptı.

Bayram tatilinin ilk dört gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) toplam 2 bin 453 trafik kazası meydana geldiğini belirten Yerlikaya, 26 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 3 bin 870 vatandaşın yaralandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, trafik polisleri ve jandarma trafik birimlerinin bayram tatili boyunca denetimlerine 24 saat esasına göre devam ettiğini vurguladı.

Tatilin dördüncü günü yapılan denetimler ile ilgili de bilgi veren Yerlikaya, 431 bin 871 aracın denetlendiği ve 24 bin 432 araca hız ve radar işlemi, 38 bin 425 araca ise diğer işlemlerin yapıldığı bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, denetimlerin tek amacının, bayram tatiline giden vatandaşların sağ salim ailelerine kavuşmalarını sağlamak olduğunu vurgulayarak, aşırı hız yapılmaması, araçlarda ve otobüslerde emniyet kemeri takılması ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Yerlikaya, son olarak, yolculukların sevdiklerle kavuşmak için olduğunu hatırlatarak, trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

# trafik kazası

10 Nis 2024 - 12:39 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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