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Büyükakın, AK Parti İzmit ile bayramlaştı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit İlçe Teşkilatı ile bayramlaştı

Büyükakın, AK Parti İzmit ile bayramlaştı mask
Büyükakın, AK Parti İzmit ile bayramlaştı
Büyükakın, AK Parti İzmit ile bayramlaştı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti İzmit İlçe Teşkilatı ile bayramlaştı. Bayramlaşma programına AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Danışmanı İsmail Yıldırım, AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş ve partililer katılım sağladı. 

"BİRBİRİMİZE DAHA SIKI BAĞLANACAĞIZ"

Bayramlaşma töreninde konuşan Büyükakın, “Rabbim, Bu aziz millete inşallah gerçek bayramlar yaşatsın. Kanın ve zulmün durduğu, bu zulmün bu asil milletimizin eliyle durdurulduğunu görmek bizlere nasip olsun inşallah. Seçimin sebepleri üzerine elbette duruyoruz. Milletin gönlüne girmeye ve kazanmaya, vatandaşlarımızın gönlünü almaya devam edeceğiz. Birbirimize daha sıkı sıkı bağlanacağız. Bir arada olmaya çok çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Büyükakın, AK Parti İzmit ile bayramlaştı
Büyükakın, AK Parti İzmit ile bayramlaştı
Büyükakın, AK Parti İzmit ile bayramlaştı

Kaynak: Haber Merkezi

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10 Nis 2024 - 12:41 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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