AK Parti teşkilat bayramlaşmasında konuşan Talus: Seçmen bize iki mesaj verdi, biz mesajı iyi değerlendireceğiz

KATILIM YÜKSEK OLDU

AK Parti İl teşkilatı tarafından düzenlenen teşkilat bayramlaşması Antikkapı’da gerçekleştirildi. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından partililerin bir araya geldiği bayramlaşmaya ilgi büyük oldu. Bayramlaşma törenine AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Başkanı Şahin Talus, Büyükşehir eski Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, MKYK üyesi İlyas Şeker, ilçe belediye başkanları, eski il başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

ÇOK BÜYÜK EMEK VERDİNİZ

Kadınların az katılım sağladığı bayramlaşmada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tüm teşkilatların bayramını kutladı. Filistin ve tüm dünyada gözyaşı ve kanın durduğu barış ve kardeşliğin sağlandığı bir dünyada bayramı kutlamayı diledi. Zor bir seçim döneminden geçtiklerini ve tüm teşkilat üyelerinin büyük emek verdiği bir seçimden geçtiklerini söyleyen Büyükakın, “Siz Marmara bölgesinin en güçlü teşkilatısınız. Cumhurbaşkanımızdan ve aldığımız telefonlardan bunu görüyoruz.

KIRGINLARIMIZA GİDECEĞİZ

Türkiye’nin gözü Kocaeli’nin üzerinde. Buradaki teşkilatların ve belediyelerin başarısı tüm Türkiye’ye mal olacak. Bizim yükümlülüğümüz çok fazla. Çok daha fazla, daha büyük bir azimle çalışacağız. Durmadan, yorulmadan çalışacağız. Seçimlerden sonra ilk göze çarpan ilçelerde ortalama yüzde 25 oranında insan sandığa gitmemiş. Bize kızgınlığını dile getirmiş. Bizi ikaz ettiler. Önümüzdeki süreçte sandığa gitmeyenlere giderek, onların gönüllerini alarak süreci hızlı bir şekilde toparlayacağız. Türkiye’nin yüz akı teşkilatı olmaya devam edeceğiz” dedi.

DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

AK Parti Milletvekilleri adına konuşan Prof. Dr. Sadettin Hülagü, “ Her seçim süreci gibi yorucu geçen bu süreçte sahada var gücümüzle çalıştık. Kocaeli’de hem büyükşehir hem de ilçelerimizde büyük başarı elde ettik. Verdiğimiz sözleri yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. Biz aziz milletimize aşk ile hizmet edip, onların hak ettiği hizmetleri alamaması nedeniyle üzgünüz. Aziz milletimizin geleceği için büyük emek veriyoruz. Milletimizin kararını hiçbir baskı ile yönlendirmek asla mümkün değildir. Biz hizmetleri ve amacımızı yeterli ve doğru anlatamadığımız için bu sonucu aldık. Bundan sonra daha çok çalışacağız. Her zamankinden daha çok milletimize yakın olacağız, onların ihtiyaçlarına cevap vereceğiz. Ortaya hiçbir proje koymadan sadece yapılanları eleştirenler, geçmişte açık oy gizli tasnif yapanlara karşı milletimiz artık yeter söz milletin diyecektir” dedi.

TEŞKİLATLARIMIZ BAŞARILI

Teşkilatların bayramını kutlayan AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili değerlendirme yaptı. Kocaeli genelinde milletin iki mesaj verdiğini söyleyen İl Başkanı Şahin Talus, “Birincisi Büyükşehir belediyesini vererek Kocaeli’de başarılı olduğumuzu söyledi. İkincisi ise 9 ilçeyi vererek değerlendirmemizi istedi. Seçim bittiği günden itibaren sahadayız ve durumu değerlendiriyoruz. Biz AK Parti olarak başta üyelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza oluşmamız lazım. Bu salonda olan teşkilat üyelerimiz bize o kadar sağlam bir teşkilat bırakmış ki sarsmak çok zor. Ben burada seçilen belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Gazze’de uygulanan katliamın en kısa zamanda son bulmasını istiyoruz” dedi.