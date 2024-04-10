CHP İl Başkanı Sarı: Bu birliktelik 2028'e kadar devam edecek

MİLLETVEKİLLERİ VE BAŞKANLAR KATILDI

CHP Kocaeli İl Örgütü, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bayramlaştı. CHP İzmit İlçe Başkanlığı binası önü, Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bayramlaşmaya CHP Kocaeli Milletvekilleri Mühip Kanko, Harun Yıldızlı, Nail Çiler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, CHP Belediye Meclis Üyeleri, CHP Kocaeli Geçmiş Dönen Milletvelili Hikmet Erenkaya, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, CHP İl Yöneticileri, CHP İlçe Başkanları ve partililer katıldı. CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ev sahipliğindeki bayramlaşmada bayram ve birlik, beraberliğin ön planda tutulduğu şarkılar çalındı.

RAMAZAN BEREKETİYLE GELDİ

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan yaptığı açıklamada "Hepiniz hoşgeldiniz. Ramazan bereketiyle geldi ve bize çifte bayram yaşattı. Ben vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TÜM TÜRKİYE'Yİ KIRMIZIYA BOYAYACAĞIZ

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko konuşmasında "Ben Türkiye'yi ilmek ilmek işleyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimi sonrası çifte bayram yaşayacağımızı ifade etmiştim ve bunu başardık. Bundan sonra da tüm Türkiye'yi kırmızıya boyayacağız" dedi.

DAHA İYİSİNİ DE BAŞARACAĞIZ

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 31 Mart'ta başarı elde ettik. İnanıyorum bundan sonra daha iyisini de başaracağız. Biz halkın başkankarı ve milletvekili olduktan sonra kazanırız.

SONUÇ SEBEBİYLE MÜTEŞEKKİRİZ

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı konuşmasında "Bayramın dünyaya, ülkemize ve kentimize barış getirmesini diliyorum. Aldığımız sonuç sebebiyle herkese müteşekliriz. Aydınlık günler yakın, durmadan çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK BİR KALABALIKLA GERÇEKLEŞTİRDİK

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe konuşmasında "Çok büyük ailem Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kıymetli üyeleri, bugün sizlerin huzurunda belediye başkanı olarak bulunmaktan dolayı mutluyum. Derince'de saat 11.00'de bayramlaşma programı yaptık, çok büyük bir kalabalıkla bunu gerçekleştirdik. İsterdikki tüm ilçelerimizde böyle olsun" dedi.

HAKSIZ BİR ŞEKİLDE KAYBETTİK

Körfez Belediye Başkanlığı seçimlerine yapılan tüm itirazlara rağmen seçimi ikinci olarak tamamlandığı ilan edilen CHP Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı da bayramlaşmada söz verilen isimlerden oldu. Balıkçı yaptığı konuşmada "Haksız bir şekilde Körfez Belediyesi'ni kaybettik, çarşıda ve pazarda kazandığımız belediye başkanlığını kazanamadık. Ben herşeye rağmen sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

YALNIZ KALMAMAK ÇOK GÜZEL

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet konuşmasında "Yalnız kalmamak, tek olmamak çok güzel. Cadde ve sokaklardan taşdığımız bir bayram yaşıyoruz. İnşallah dolu dolu bir bayram yaşayalım. Çifte bayramı yaşıyoruz. Bugün Derince Belediye Başkanım ile bugün yanyana olmak çok güzel. 'Gülümse İzmit' dedik, Derince gülümsedi. Üçken 13 olacağız ve bayramları çok kuvvetli bir şekilde kutlayacağız" dedi.

31 MAR'TA GÖREV YAPAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

CHP İl Başkanı Bülent Sarı yaptığı konuşmada "Bugün böyle bir kalabalıkla burada olmak çok güzel. 31 Mart'ta görev yapan herkese teşekkür ediyorum ve yanaklarınızdan öpüyorum. Bu birliktelik inşallah 2028'e kadar devam edecek ve sonucunda da iktidar olacağız. Başkanımın da dediği gibi üçü 13 yapacağız. Herkese saygı ve sevgilerimi sunarak bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.