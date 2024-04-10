Vali Yavuz: Birlik ve beraberlikte Kocaeli örnek

38’İNCİ KEZ YAPILDI

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından bu yıl 38’incisi düzenlenen kent bayramlaşması Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu bayramlaşma törenine Vali Seddar Yavuz, AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır, CHP Milletvekilleri Prof. Dr. Muhip Kanko, Nail Çiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, askeri erkan katıldı.

KUTUPLAŞMA OLMADI

Kent Bayramlaşmasının açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, bayramların milletin birlik ve beraberliğini sağlayan önemli günlerden biri olduğunu belirtti. Bayramın barış, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Korkmaz, “Gazze’de aylardır devam eden soykırımın bitmesini temenni ediyorum. Ülkemiz bir demokrasi sınavdan geçti. Bu sınavın ardından ülkemiz konuşacak ve ortak akıl ile kutuplaşmanın olmadığı, insanların kucaklaştığı bir yer olacak” dedi.

BİRLİK İÇİNDE YAŞIYORUZ

Küresel güçlerin dünya üzerinde terör olaylarını tetiklediğini, huzuru bozduğunu belirten Vali Seddar Yavuz, “Dünyada şu anda 304 milyon mülteci var. Ülkelerinden kaçmak zorunda kalmış bu insanlar. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu ülkeyi korumaya ant içmiş bir milletimiz. Bu nedenle milli ve dini bayramlarımızı birlik ve beraberlik içinde kutlamamız gerekiyor. Türk milleti 2 bin 200 yıldır her zaman hak ve hukuktan vazgeçmemiştir. Biz bütün renkleri kucaklıyoruz. Ayrımız gayrımız yok. Ama elbette fikirlerimiz ayrı olabilir ama biz ay yıldızlı bayrağımızın altında birlikte yaşayacağız.

19 BİN EVE GİTTİK

Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız ve eşimle birlikte bu yıl 3 binin üzerinde aileyi ziyaret ettik. Göreve geldiğimden beri 19 bin aileye gittik. Biz her zaman mazlumun yanında olduk. Biz hep beraber kucaklaşacağız. Bu şehri diğer şehirlerden farklı kılan erdemli davranışların artmasıdır. 31 Mart yerel seçimlerinde seçilen belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Seçimlerde hiçbir nahoş olay ile karşılaşmadık. Bu nedenle siyasi partiler ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.