Büyükakın: Gazze kardeş şehir olacak

SİYASİ PARTİLER KATILDI

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından bu yıl 38’incisi düzenlenen kent bayramlaşması Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu bayramlaşma törenine Vali Seddar Yavuz, AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır, CHP Milletvekilleri Prof. Dr. Muhip Kanko, Nail Çiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, askeri erkan katıldı.

GAZZE İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞINIZA İNANIYORUM

Başta, Gazze, Filistin olmak üzere mazlum coğrafyalarında yaşanan zulmün son bulmasını isteyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Tam bir soy kırım olan bir devlet terörü şeklinde cereyan eden olayların bir an önce son bulması için dünyanın tüm yetkili kurum ve devletlerin bir an önce akıllarını başına alması için Allah’a yalvarıyoruz. Milletçe elimizden geleni yapmak için elimizden geleni yapacağız. Gazze ile kardeş şehir olmak için büyükşehir meclisine teklifimizi getireceğiz. Barış sağlanır sağlanmaz Gazze’de elimizin değeceği her ne varsa onu yapmak ve tıpkı depremde nasıl bir arada durduysak Gazze için de aynısını yapmak boynumuzun borcu olsun. Şehrimizin insanlarının Gazze için elinden geleni yapacağına inanıyoruz.

KOCAELİ İÇİN EL ELE VERECEĞİZ

Bir seçim süreci yaşadık ve çok güzel bir demokrasi şöleni yaşandı. Huzurlu bir seçim süreci yaşadık. İşini hakkı ile yapan tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Siyasi partilerimiz de süreci çok naif bir şekilde yürüttüler. Seçimlerin sonuçlarının kentimize hayırlı olmasını istiyoruz. Bu barış ve huzur ortamının şehre değer katmasını diliyorum. Seçilmiş tüm kardeşlerimizle el ele vererek yarının daha güzel Kocaeli’sini inşa etmek için çalışmasını temenni ediyorum” dedi.