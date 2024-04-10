Başkan Gökçe: Bayramımız kutlu olsun

Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi’nin Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlediği bayramlaşma töreni Derince Kent Meydanı’nda gerçekleşti. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği programda bayram, ruhuna uygun bir şekilde coşkuyla kutlandı. Törene katılan vatandaşlarla tek tek selamlaşarak bayramlarını kutlayan Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, “Ramazan ayı boyunca dualarımız ettik, oruçlarımızı tuttuk, ibadetlerimizi yerine getirdik. Bugün de bunun mükafatını alıyoruz. Bugün artık bayram. Bayram dargınlıkların, küskünlüklerin geride bırakıldığı, dayanışmanın, huzurun, paylaşmanın doruğa çıktığı günlerdir. Bayramlarda büyüklerimizi, hastalarımızı ziyaret ederiz; çocuklarımızı sevindiririz. Bu vesileyle bir araya gelerek hasret gideririz. Bu anlamda bayramların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz” dedi.

"HALKIMIZIN MUTLULUĞU İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Gökçe, “Bu önem doğrultusunda bayram boyunca vatandaşlarımızın huzurunu ve güzel bir bayram geçirmelerini sağlamak için bütün ekiplerimizle birlikte sahadayız. İlçemizin her noktasında çalışıyoruz. Gece gündüz uyumadan hizmetlerimizi yakından takip ediyoruz. Derincemizdeki her bireyin mutluluğu için çalışıyoruz. İlerleyen süreç içerisinde faaliyetlerimizi daha da yoğunlaştırarak tüm halkımızın mutluluğu için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim için de çifte bayram oldu. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve bundan sonra da yalnız bırakmayacağına inandığım tüm halkımıza çok teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramımızın başta ülkemiz ve ilçemiz olmak üzere, İslam alemine ve tüm insanlığa mutluluk, huzur, barış ve adalet getirmesini diliyor; herkesin bayramını en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

YOĞUN KATILIM

Protokol mensupları ve ilçe halkının yoğun katılım sağladığı bayramlaşma töreni, Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe ve eşi Av. Sibel Gökçe’nin yanı sıra Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Burhan Arpacı, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti başkan ve yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, kaymakamlık ve belediye daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, şehit aileleri, gaziler ve Derinceli vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Derince Kent Meydanı’nda düzenlenen program ilçe protokolünün, bayramlaşma törenine katılan vatandaşlarla tek tek bayramlaşmasının ardından sona erdi.

Kaynak: BÜLTEN