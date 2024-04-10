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YRP İl Başkanı Taştan: Yüzde 100 oyumuzu arttırdık

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Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli Teşkilatı, İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşmada bir araya geldi. Birliktelikte konuşan YRP Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan, parti olarak 2 seçimi geride bıraktıklarını ve yerel seçimdeki oylarını genel seçime göre yüzde 100 arttırdıklarını söyledi.

Muhammet Emin Can
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YRP İl Başkanı Taştan: Yüzde 100 oyumuzu arttırdık mask
YRP İl Başkanı Taştan: Yüzde 100 oyumuzu arttırdık
YRP İl Başkanı Taştan: Yüzde 100 oyumuzu arttırdık
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MECLİS ÜYESİ VE BAŞKAN ADAYLARI KATILDI

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde YRP Kocaeli İl Başkanlığı, bayramlaşma programını gerçekleştirdi. YRP Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan ev sahipliğindeki bayramlaşmaya Kocaeli Teşkilat Başkanı Mehmet Öner, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları, YRP Gebze Belediye Meclis Üyesi Hakan Kahraman, yerel seçimde Belediye Başkan Adayı olan Gökhan Açık, Levent Gödek, Mustafa Şahin, Ali Osman Ayaz, Ahmet Eren, Kamil Ergün, Hacı Latif İşçen ve partililer katıldı. Bayramlaşma programına İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Aday Adayı olan fakat daha sonra çekilen Yalçın Eldoğan da katıldı.

YRP İl Başkanı Taştan: Yüzde 100 oyumuzu arttırdık
YRP İl Başkanı Taştan: Yüzde 100 oyumuzu arttırdık

ATTIKLARI LAFLARIN ALTINDA KALDILAR

Bayramlaşma programında konuşan YRP Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan "10 ayda 2 seçim atlattık ve şükürler olsun iyi bir çalışma süreciyle seçimleri geride bıraktık. Bu 2 seçim arası şükürler olsun yüzde 100 oyumuzu arttırdık. Birçok ilçemizde yüzde 10'un üzerinde oy aldık ve seçimi üçüncü parti olarak tamamladık. Başta İYİ Parti, MHP, DEM Parti, Saadet Partisi olmak üzere pek çok partiyi geride bıraktık. Bize laf atanlar attıkları laflar altında ezildi. Şimdi ise Genel Başkanımız Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı seçileceği 2028 seçimlerinin arifesindeyiz" dedi. İl başkanlığındaki bu konuşması sonrası Taştan ve partililer il binası önüne inerek birbirlerinin bayramını kutladı. 

 

YRP İl Başkanı Taştan: Yüzde 100 oyumuzu arttırdık
YRP İl Başkanı Taştan: Yüzde 100 oyumuzu arttırdık

# Kocaeli, Ramazan, ilçe, parti, başkan, İzmit, çalışma, seçim

10 Nis 2024 - 15:07 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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