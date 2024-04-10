Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

KOTO’da bayram coşkusu

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Ticaret Odası’nın geleneksel bayramlaşma programı, Kocaeli iş dünyasını buluşturdu

KOTO’da bayram coşkusu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli’nin en büyük kurumsal ailesi KOTO’nun geleneksel bayramlaşma programı bu bayramda da yoğun katılıma sahne oldu. KOTO Başkanı Necmi Bulut’un KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu üyeleri; Yusuf Ziya Uludüz, Abdurrahman Kaya, Hızır Fatih Sarıoğlu, Yıldırım Yılmaz, Tahsin Can Kuşkan, Meclis Başkan Yardımcıları Fikret Yıldırım ve İbrahim İkiz ile birlikte ev sahipliği yaptığı bayramlaşma programına ilgi yoğun oldu.

BAŞKAN BULUT’TAN TEŞEKKÜR

KOTO Başkanı Necmi Bulut, katılım ve yoğun ilgi dolayısıyla tüm üyelere tek tek teşekkür ederek, davetlilerin Ramazan Bayramlarını kutladı. Kent protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de KOTO’nun büyük bayramlaşmasına katılarak, bayram coşkusunu paylaştı.

Kaynak: BÜLTEN

# Kocaeli, Ramazan, başkan

10 Nis 2024 - 15:10 - Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.272.860 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL