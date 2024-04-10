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7'den 77'de tüm vatandaşlar bayram günü kucaklaştı

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Başiskele 28. Geleneksel Kent Bayramlaşması'na katılan 7'den 77'ye vatandaşlar, hep birlikte birlik ve beraberlik mesajı verdi.

7'den 77'de tüm vatandaşlar bayram günü kucaklaştı mask
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Başiskele Kaymakamlığı ve Başiskele Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen kent bayramlaşmasına yoğun katılım gerçekleşti. Kocaeli Vali Yardımcısı, Başiskele Kaymakam Vekili Ali Ada ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ev sahipliğinde Barbaros Mahallesi Semt Meydanı’nda gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde coşku yaşandı. Gerçekleştirilen 28. Başiskele Geleneksel Kent Bayramlaşması’na 7'den 77'ye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bayramlaşmada birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma mesajları verildi. Başiskele Belediyesi'nin bayramlaşma alanında kurulan stantlarda katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu. Bayramın en çok sevineni ise yine çocuklar oldu. Ebeveynleri ile alanı dolduran çocuklar, büyüklerin ellerini öperek bayram haçlıklarını da topladı. Başiskele 28. Geleneksel Kent Bayramlaşması'nın sonunda katılımcılar hep birlikte aile fotoğrafı verildi.

Kaynak: BÜLTEN

# Kocaeli

10 Nis 2024 - 15:54 - Gündem --- Okunma

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