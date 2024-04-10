Vali Yavuz askerler ile bayramlaştı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nda askerler ile bayramlaştı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nda İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ev sahipliğinde yapılan bayram ziyaretinde Vali Yavuz’a Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı tümamiral Erhan Aydın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık eşlik etti. Askerler ile tek tek bayramlaşan Vali Yavuz yaptığı konuşmada askerliğin öneminden bahsederek “Biz ordusu olan bir millet değiliz, milleti ordu olan bir milletiz. Gerektiğinde hepimiz birer asker olmaya hazırız” dedi.