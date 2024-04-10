MHP Kocaeli Teşkilatı bayramlaştı

MHP Kocaeli Teşkilatı, Ramazan Bayramı’nın birinci günündeki bayramlaşma programında bir araya geldi. İl başkanlığınca, il binası önünde düzenlenen bayramlaşmada MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş katılmadı. Demirbaş’ın yüksek tempoda geçen yerel seçimin ardından dinlenmek için şehir dışına çıktığı öğrenildi. Bayramlaşma MHP İl Başkanvekili Yaşar Arslan’ın ev sahipliğindeki gerçekleşirken MHP Belediye Meclis Üyeleri, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Hilal Elmas, MHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve partililer bayramlaşmaya katıldı.