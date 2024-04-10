Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

MHP Kocaeli Teşkilatı bayramlaştı

ABONE OL Google News Sayfamız

Ramazan Bayramı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Teşkilatı bir araya geldi ve bayramlaştı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
MHP Kocaeli Teşkilatı bayramlaştı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

MHP Kocaeli Teşkilatı, Ramazan Bayramı’nın birinci günündeki bayramlaşma programında bir araya geldi. İl başkanlığınca, il binası önünde düzenlenen bayramlaşmada MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş katılmadı. Demirbaş’ın yüksek tempoda geçen yerel seçimin ardından dinlenmek için şehir dışına çıktığı öğrenildi. Bayramlaşma MHP İl Başkanvekili Yaşar Arslan’ın ev sahipliğindeki gerçekleşirken MHP Belediye Meclis Üyeleri, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Hilal Elmas, MHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve partililer bayramlaşmaya katıldı. 

# Kocaeli, Ramazan, ilçe

10 Nis 2024 - 16:05 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.272.860 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL