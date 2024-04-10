Vali Yavuz emniyet personelleri ile bayramlaştı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nda polisler ile bayramlaştı. İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ev sahipliğinde Polis Sosyal Tesislerinde gerçekleşen bayramlaşma töreninde Vali Yavuz’a Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı tümamiral Erhan Aydın,İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt , Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık eşlik etti. Emniyet Personelleri ile tek tek bayramlaşan Vali Yavuz, polislerin 10 Nisan kuruluş yıldönümünü de tebrik etti. Vali Yavuz yaptığı konuşmasında polisliğin önemine değinerek polislere emekleri için teşekkür etti.