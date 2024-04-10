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Vali Yavuz emniyet personelleri ile bayramlaştı

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Kocaeli İl Emniyeti Müdürlüğü personelleri ile bayramlaştı. Vali Yavuz Türk Polis Teşkilatı’nın 179. Kuruluş yıldönümünü kutladı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Vali Yavuz emniyet personelleri ile bayramlaştı mask
Vali Yavuz emniyet personelleri ile bayramlaştı
Vali Yavuz emniyet personelleri ile bayramlaştı
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nda polisler ile bayramlaştı. İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ev sahipliğinde Polis Sosyal Tesislerinde gerçekleşen bayramlaşma töreninde Vali Yavuz’a Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı tümamiral Erhan Aydın,İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt , Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık eşlik etti. Emniyet Personelleri ile tek tek bayramlaşan Vali Yavuz, polislerin 10 Nisan kuruluş yıldönümünü de tebrik etti. Vali Yavuz yaptığı konuşmasında polisliğin önemine değinerek polislere emekleri için teşekkür etti.

Vali Yavuz emniyet personelleri ile bayramlaştı
Vali Yavuz emniyet personelleri ile bayramlaştı
Vali Yavuz emniyet personelleri ile bayramlaştı

# Kocaeli, Büyükşehir, sosyal, polis

10 Nis 2024 - 16:40 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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