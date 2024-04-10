AK Parti teşkilatlarında bayram coşkusu; “Durmak yok, çalışmaya devam”

GEBZE’DE COŞKULU BAYRAM BULUŞMASI

AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı’nda düzenlenen teşkilat bayramlaşmasına AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, 25. Dönem Milletvekili Cemalettin Kaflı, İlçe Başkanı Recep Kaya, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, İl Başkan Yardımcısı Engin Güzel, meclis üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı. İkramlar eşliğinde sohbetlerin edildiği bayramlaşma programında AK Partililer bayramın coşkusunu paylaştı.

DARICA MESAJI VERDİ: “DURMAK YOK, ÇALIŞMAYA DEVAM”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, İlçe Başkanı Köksal Şakar, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra teşkilat mensupları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Darıca teşkilat bayramlaşmasında teşkilatlar tek yürek oldu. Seçim çalışmalarını yoğun bir tempoda gerçekleştiren AK teşkilatlar, önümüzdeki süreçle ilgili de mesajı şu şekilde verdi; “Durmak yok, Darıca için canla başla çalışmaya devam”

ÇAYIROVA TEŞKİLATLARI KUCAKLAŞTI

AK Parti Çayırova İlçe Teşkilatı’nda düzenlenen bayramlaşma programı da partililerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Milletvekili Veysel Tipioğlu, İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, kadın ve gençlik kolları başkanları, teşkilat mensupları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen bayramlaşma programında partililer sohbet edip, kucaklaştı.

DİLOVASI’NDA BAYRAMLAŞMA PROGRAMINA BÜYÜK İLGİ

AK Parti Dilovası İlçe Teşkilatı’nda düzenlenen bayramlaşma programına Milletvekili Cemil Yaman, İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, İl Yöneticisi Halil İbrahim Arslan, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı. Partililerin ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen programda, “Dilovası’nda kapı kapı gezmeye, vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Dilovası için durmadan, yorulmadan çalışıp hizmet edeceğiz” mesajı verildi.

Kaynak: BÜLTEN