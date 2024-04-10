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Bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-24" operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 ilde bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-24" operasyonlarında 15 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-24" operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı mask
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince Adana, Diyarbakır, Mersin, İstanbul, Kırklareli ve Muğla'da bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 15 şüphelinin yakalandığını ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu aktaran Yerlikaya, şüphelilerin terör örgütü adına lastik yakıp molotof atarak trafiği kapatmaya çalıştıklarının, terör örgütünün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösterdiklerinin, terör örgütünü övücü slogan attıklarının, örgütün yurt dışındaki eylem ve etkinliklerine katıldıklarının, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunduğunun belirlendiği bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, "Kahraman polisimiz 7/24 görevinin başında. Bayramda da operasyonlarına devam ediyor. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Hepsini alınlarından öpüyorum. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

# sosyal, İstanbul

10 Nis 2024 - 18:25 - Asayiş --- Okunma

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