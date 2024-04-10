Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan, İran, Nijerya, Kazakistan ve Cezayir liderleriyle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov görüşmesinde, Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatına yönelik artan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-İran Cumhurbaşkanı Reisi görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesinde, Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan ve Reisi görüşmede, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan- Nijerya Devlet Başkanı Tinubu görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile görüşmesinde, Türkiye ile Nijerya ikili ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Sahel bölgesindeki gelişmelerin yakından takip edildiğini, Türkiye'nin Nijerya ile savunma sanayi alanında tecrübe, kabiliyet ve imkan paylaşımına devam edeceğini ifade etti.

İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev görüşmesinde, Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da yaşanan büyük sel felaketinden ötürü üzüntüsünü paylaştı ve Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu belirtti.

Görüşmede, iki lider karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun görüşmesinde, Türkiye ve Cezayir ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede, Erdoğan, İsrail ile Filistin arasında kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz bir şekilde bölgeye ulaştırılması ve iki devlet temelinde adil çözüm için Türkiye'nin Cezayir ile müşterek gayretlerini artırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun, görüşmede, karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi parti liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel başkanların karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA