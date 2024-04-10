‘Parkinson hastalığında erken tanı çok önemli’

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci, 11 Nisan Dünya Parkinson Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Parkinson hastalığında erken tanının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Küsbeci, “Parkinson hastalığı bir hareket hastalığı, hareketlerde bozulmanın çok belirgin olduğu bir hastalıktır. Hastalık tanısındaki en önemli bulgu hareketlerde yavaşlamadır. Yürüme bozuklukları vardır. Parkinson, yavaş gelişen bir hastalıktır. Felç gibi bir hastalık değildir. Tanı ve tedavinin doğru ve erken konulması bu hastalıkta çok önemlidir. Tanı ne kadar erken konulursa, tedavi ne kadar doğru olursa hasta için o kadar iyi olur” ifadelerini kullandı.

"FARKLI UZMANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLİR"

İEÜ Medical Point Hastanesi’nde kurulacak ileri evre Parkinson hastalarının da tedavi edilmesini amaçlayan ‘Nörolojik Bilimler Mükemmeliyet Merkezi’nin detaylarını paylaşan Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci, “Yakında İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’nde Nörolojik Bilimler Mükemmeliyet Merkezi kuracağız. Buradaki amaç hastalara multidisipliner bir şekilde en doğru ve en hızlı yaklaşımı sağlamak. Parkinson hastalığı multidisipliner bir hastalıktır. Parkinson’da nörolojik bulgular vardır, sindirimle ilgili bulgular vardır, metabolik bulgular vardır, psikiyatrik bulgular vardır. Bu bulgular uzmanlarınca değerlendirilir” dedi.

"DOKTOR DOKTOR DOLAŞMAYACAK"

Parkinson hastalarının doktor doktor dolaştığını ve bu durumun tedavilerinde gecikme yaşattığını söyleyen Prof. Dr. Küsbeci, “Hastanemizde kuracağımız bu merkezin amacı bütün bu uzmanları bir araya toplamak ve hastaya yardımcı olmak. Hasta, nöroloji doktoruna gidiyor, psikiyatriye yönlendiriyor, fizik tedaviye yönlendiriyor. Biz bunu tek bir merkezde toplayacağız. Bu merkezin temel amacı hastanın doktor doktor dolaşarak tedavisindeki zaman kaybını önlemek” açıklamasında bulundu.

"HIZLI VE ETKİN TEDAVİ ÖNCELİĞİMİZ"

Merkezin asıl hedefinde ileri evre hastaların olduğunu da paylaşan Prof. Dr. Küsbeci, “Merkezin asıl hedefinde olan ileri evre hastalar. Çünkü erken dönem hastalarda biraz daha rahat davranabiliyoruz, gözleyebiliyoruz ama ileri evre hastalar için çok daha hızlı hareket edilmeli. Özellikle Parkinson hastalarında beyin pili takılması gereken hastaların bir an önce belirlenmesi ve tedavisinin başlanması en büyük hassasiyetimiz olacak” ifadelerini kullandı.