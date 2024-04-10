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Havuzda boğulmak üzere olan yavru köpeği vatandaşlar kurtardı

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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde köpeklerin kovalaması neticesinde havuza düşen ve boğulmak üzere olan yavru köpeği vatandaşlar kurtardı.

Havuzda boğulmak üzere olan yavru köpeği vatandaşlar kurtardı mask
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Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesinin Seyrancık Mahallesi’nde Gamze Kaygı’ya ait yavru köpek mahalle çevresinde dolaşırken başka köpekler tarafından kovalandı. Köpeklerden korkarak kaçan yavru köpek, mahallede bulunan evin bahçesine sığındı. Yavru köpek, o sırada bahçede bulunan havuza düştü. "İmdat" isimli köpek boğulmak üzereyken çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bu esnada yavru köpeği İmdat’ı arayan Gamze Kaygı, köpeğini sudan kurtaran vatandaşlardan teslim aldı.
Yavru köpeğinin korktuğunu ifade eden Gamze Kaygı, "İmdat'ı köpekler kovalamış. Annem durumu fark etmiş. Köpeğimiz çok korkmuş ve havuza düşmüş. Boğulmak üzereyken kurtardılar” dedi.

Kaynak: İHA

# ifade

10 Nis 2024 - 20:31 - Gündem --- Okunma

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