Sağlık Bakanı Koca’dan Defne Hastanesi’ne bayram ziyareti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramzan Bayramı’nın ilk gününü Hatay’da geçirmek üzere sabah saatlerinde hava yoluyla kente geldi. Antakya ilçesinde bayram namazını kılan Bakan Koca, ardından Narlıca Mahallesi’ndeki deprem şehitliğini ziyaret etti. Mezarlık ziyaretinde depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyen Bakan Koca, ardından asrın felaketi sonrası rekor sürede inşa edilen Defne devlet Hastanesi’ne geçti. Defne Devlet Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşların ve sağlık personelinin bayramını kutlayan Bakan Koca, çocuk hastalaraysa oyuncak etti. Tedavi gören vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Koca, hastaneden ayrılarak kentteki temaslarını sürdürdü.

Kaynak: İHA