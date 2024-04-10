Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Sağlık Bakanı Koca’dan Defne Hastanesi’ne bayram ziyareti

ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asrın felaketi sonrası rekor sürede inşa edilen Defne Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık personelinin ve hastanede tedavi gören vatandaşların bayramlarını kutladı.

Sağlık Bakanı Koca’dan Defne Hastanesi’ne bayram ziyareti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramzan Bayramı’nın ilk gününü Hatay’da geçirmek üzere sabah saatlerinde hava yoluyla kente geldi. Antakya ilçesinde bayram namazını kılan Bakan Koca, ardından Narlıca Mahallesi’ndeki deprem şehitliğini ziyaret etti. Mezarlık ziyaretinde depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyen Bakan Koca, ardından asrın felaketi sonrası rekor sürede inşa edilen Defne devlet Hastanesi’ne geçti. Defne Devlet Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşların ve sağlık personelinin bayramını kutlayan Bakan Koca, çocuk hastalaraysa oyuncak etti. Tedavi gören vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Koca, hastaneden ayrılarak kentteki temaslarını sürdürdü.

Kaynak: İHA

# hava

10 Nis 2024 - 20:38 - Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.272.860 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL