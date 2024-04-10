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Uzmanından ’bayramda tatlıyı erken saatte tüketin’ uyarısı

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Zonguldak’ta diyetisyen Gizem Güneş, tatlı tüketiminin saat 16.00’dan önce yapılması gerektiğini söyledi.

Uzmanından ’bayramda tatlıyı erken saatte tüketin’ uyarısı mask
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Diyetisyen Gizem Güneş Ramazan Bayramı öncesinde tüketilecek besinler hakkında tavsiyelerde bulundu. Bayramda listelere bağlı kalınmadan porsiyon küçülterek besinlerin tüketilmesini söyleyen Güneş, tatlı tüketiminin de erken saatlerde yapılması gerektiğinin altını çizdi.


Diyet listelerine bağlı kalma zorunluluğunun da olmadığını söyleyen Güneş, “Bayramda yememize, içmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Ama onun dışında her zaman sağlıklı beslenmek zorundayız. Diyet listelerine bağlı kalmak zorunda değiliz. Olabildiğimizce porsiyonları küçültmekte fayda var. Özellikle bol sıvı tüketerek günü olabildiğince erken kapatarak kısa tempoda orta derece yürüyüşler yaparak dengemizi sağlayabiliriz. Bayramda amaç kilo kaybetmek değil, sağlıklı beslenmek. Bunun dışında tatlıları, börekleri saat 16.00’dan önce tüketirsek daha iyi olur. Eğer 16.00’dan sonra tüketeceksek olabildiğince açlık süresini uzatmalıyız. Karbonhidrat alımına dikkat etmeliyiz. Bol sebze ağırlıklı ürünler meyve ve sebze ile öğünlerinizi çeşitlendirebiliriz” dedi.

Kaynak: İHA

# VAR, HER, Ramazan

10 Nis 2024 - 21:01 - Sağlık --- Okunma

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