Her yıl yaklaşık 10 milyon insan kanser nedeniyle hayatını kaybediyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi EYOF Parkı Tesisleri’nde düzenlenen iftar yemeğine, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Umut ve Yaşam Derneği yönetim kurulu üyeleri, gönüllüler ve Trabzon Yaşamak Güzel Derneği üyeleri katıldı.



Burada bir konuşma yapan Umut ve Yaşam Derneği yönetim kurulu başkanı Dr.Nimet Baki, meme ve kolon kanseri taramalarının sıklaştırılması gerektiğini belirterek, “Ülkemizde yılda ortalama 41 bin akciğer, 24 bin de meme kanseri vakası görülüyor” dedi.



Baki, Kanserle mücadele sürecinde atılması gereken adımlara dikkat çekerek, “Yıllık kanserin dünyaya maliyeti 16 trilyon dolar. Dolayısıyla bir taraftan kanser yılda 10 milyon canı alırken, ekonomiye de büyük bir yük getiriyor. Meme ve kolon kanseri taramaları sıklaştırılmalı, HPV aşısı ulusal takvime alınmalı ve kanser araştırmaları desteklenmeli. Türkiye’de de durum çok farklı değil Ülkemizde yılda ortalama 41 bin akciğer, 24 bin de meme kanseri vakası görülüyor. Yıllık öngörüler bu şekilde” diye konuştu.



Kanserlerin yüzde 30, yüzde 50’sini önlemek mümkün



Kanserlerin yüzde 30, yüzde 50’sini önlemenin mümkün olduğunu kaydeden Baki, “Tütün ürünlerinden uzak durmak, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite gibi temel yöntemlerle kanserlerin yüzde 30, yüzde 50’sini önlemek mümkün. Bu nedenle ülkelerin kanserin önlenmesi konusuna yatırım yapması ve tedavi sürecini de beraberinde yürütmesi ciddi yol almalarını sağladı. Yeni tedavi yöntemleriyle erişkin kanserlerinde yaşama şansı yüzde 70, çocukluk çağı kanserlerinde ise yüzde 80’e ulaştı. Ulusal Aşı Programı’na rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısı ulusal takvime alınmalı, dedi.



Yemeğin ardından Umut ve Yaşam Derneği yönetim kurulu başkanı Dr.Nimet Baki, Trabzon Yaşamak Güzel derneği başkanına plaket taktim ederken, kanser tedavisi gören çocuklara hediyeler ve bayramlıkları dağıtıldı.

Kaynak: İHA