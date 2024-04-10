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Körfez'de çıkan tartışma kanlı bitti: 2 yaralı

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Körfez İlimtepe Mahallesi'nde çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Binali Aslan
Binali Aslan Tüm Haberleri
Körfez'de çıkan tartışma kanlı bitti: 2 yaralı mask
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Alınan bilgiye göre olay bu akşam saat 19:00 sıralarında Körfez İlimtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İlimtepe Kültür Merkezi önünde henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Ercan Ş. İle Ufuk Ş. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan Ercan Ş. ve Ufuk Ş. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

# sevk, polis, Derince, Körfez

10 Nis 2024 - 21:25 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Binali Aslan

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