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Atila: Bu takım Süper Lig’e çıkacak

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Kocaelispor’da bayramın birinci gününde yapılan antrenman öncesinde tecrübeli sol bek Atila Turan ile genç stoper Emir Ortakaya’nın doğum günü kutlandı

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Atila: Bu takım Süper Lig’e çıkacak mask
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“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Brunga Tesisleri’nde yapılan çalışma öncesinde camia bayramlaştı. Öte yandan bayramlaşma esnasında takımın sol beki Atila Turan ve genç stoperi Emir Ortakaya’nın doğum günü kutlandı. Kesilen pastanın ardından Atila Turan “İnşallah bu takım Süper Lig’e çıkacak, hepimiz bunun için elimizden geleni yapacağız” dedi. Başkan Recep Durul ve eski başkan Engin Koyun ise konuşmalarında takıma olan inançlarını dile getirerek, şehrin layık olduğu şampiyonluk duygusunu yaşayacağına inandıklarını belirtti.

# başkan, çalışma

10 Nis 2024 - 22:46 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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