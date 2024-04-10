Atila: Bu takım Süper Lig’e çıkacak

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Brunga Tesisleri’nde yapılan çalışma öncesinde camia bayramlaştı. Öte yandan bayramlaşma esnasında takımın sol beki Atila Turan ve genç stoperi Emir Ortakaya’nın doğum günü kutlandı. Kesilen pastanın ardından Atila Turan “İnşallah bu takım Süper Lig’e çıkacak, hepimiz bunun için elimizden geleni yapacağız” dedi. Başkan Recep Durul ve eski başkan Engin Koyun ise konuşmalarında takıma olan inançlarını dile getirerek, şehrin layık olduğu şampiyonluk duygusunu yaşayacağına inandıklarını belirtti.