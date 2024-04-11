Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Asayiş

Bayram günü ısınmak isterken evinden oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 70 yaşındaki yaşlı adamın bayram günü ısınmak için evinde çalıştırdığı elektrikli battaniye yangına sebep oldu. Alev topuna dönen iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Bayram günü ısınmak isterken evinden oldu
Bayram günü ısınmak isterken evinden oldu
+1
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yangın, Kocaali ilçesi Kozluk Mahallesi’nde bulunan iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hilmi A. (70) ısınmak için elektrikli battaniyeyi çalıştırdı. Bir süre sonra açılan elektrikli battaniye yangına sebep oldu. Hilmi A.’nın evden çıkarak durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı eve müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Evin alev topuna döndüğü anlar saniye saniye kaydedilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

# sevk

11 Nis 2024 - 08:05 İHA Sakarya- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.165.716 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL