Ortalık boks ringine döndü: O anlar kamerada

Kavga, Serdivan ilçesinde bulunan Yazlık Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta iki sürücü arasında yol verme sebebi ile tartışma yaşandı. Araçlarından inen sürücüler kavgaya tutuştu. Çevredekilerin araya girerek müdahale ettiği olay daha fazla büyümeden yatıştırıldı. Öte yandan, kavga anı ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; iki kişinin birbirine saldırdığı, çevredekilerin ayırmak için müdahale ettiği ve o esnada elinde balon olan küçük bir çocuğun ise ağladığı görüldü. Kavgaya karışan taraflar, bir süre sonra çevredeki vatandaşlar tarafından ayrılarak araçlarına bindirildi.

Kaynak: İHA