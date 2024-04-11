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Ortalık boks ringine döndü: O anlar kamerada

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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki sürücü arasında kavşakta kavga çıktı. Elinde balonu ile olayın ortasında kalan ve ağlamaya başlayan küçük çocuğa aldırış etmeden kavgaya devam eden vatandaşları, çevredekiler güçlükle ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ortalık boks ringine döndü: O anlar kamerada
Ortalık boks ringine döndü: O anlar kamerada
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Kavga, Serdivan ilçesinde bulunan Yazlık Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta iki sürücü arasında yol verme sebebi ile tartışma yaşandı. Araçlarından inen sürücüler kavgaya tutuştu. Çevredekilerin araya girerek müdahale ettiği olay daha fazla büyümeden yatıştırıldı. Öte yandan, kavga anı ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; iki kişinin birbirine saldırdığı, çevredekilerin ayırmak için müdahale ettiği ve o esnada elinde balon olan küçük bir çocuğun ise ağladığı görüldü. Kavgaya karışan taraflar, bir süre sonra çevredeki vatandaşlar tarafından ayrılarak araçlarına bindirildi.

Ortalık boks ringine döndü: O anlar kamerada

Ortalık boks ringine döndü: O anlar kamerada

Kaynak: İHA

11 Nis 2024 - 08:08 İHA Sakarya- Asayiş --- Okunma

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