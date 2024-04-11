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ABD’de Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı: Yaralılar var

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ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentindeki Ramazan Bayramı kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 kişi yaralandı. Polis, 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

ABD’de Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı: Yaralılar var mask
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ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde düzenlenen  Ramazan Bayramı kutlamaları sırasında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin detaylar netleşmeye başladı.

Philadelphia Emniyet Müdürü Kevin Bethel düzenlediği basın toplantısında, silahlı saldırının saat 14.30 sıralarında meydana geldiğini belirterek, polisin yaklaşık 30 el silah sesi duyduğunu söyledi.

İki grup insanın birbirlerine ateş etmeye başlamasıyla insanların olay yerinden kaçtığını kaydeden Bethel, biri polis tarafından vurulan 15 yaşındaki silahlı çocuk şüpheli olmak üzere 3 kişinin yaralandığını ifade etti.

Ayrıca olaya müdahale etmek için bölgeye giden polislerin kullandığı bir arabanın bir çocuğa çarptığını açıklayan Bethel, çocuğun bacağının kırıldığını belirtti. Polis tarafından vurulan 15 yaşındaki şüpheli dahil 5 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Bethel, olay yerinde 5 silahın ele geçirildiğini açıkladı.

PENSİLVANYA VALİSİ SHAPİRO: “BAYRAM SEVİNÇ ZAMANI OLMALIDIR”

Pensilvanya Valisi Josh Shapiro ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Pensilvanya eyalet polisinin Philadelphia polisi ile temas halinde olduğunu ve soruşturmaya “tam destek” verdiklerini söyledi.

“Bayram, Müslüman komşularımız için daima bir sevinç zamanı olmalıdır” diyen Shapiro, yaşanan saldırı nedeniyle Philadelphia Müslüman toplumunun her üyesi için üzüntü duyduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA

# sosyal, ifade, polis, Ramazan, HER

11 Nis 2024 - 09:15 - Dünya --- Okunma

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